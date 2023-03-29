banner913
banner932
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
11 0
 
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
18 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
15 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
23 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
Şampiyonu ‘Finalin Finali’ belirleyecek
13 0
banner915

Hava durumu… Yarın ve Cuma sıcaklık 14-17 derece

banner476

banner825
Hava durumu… Yarın ve Cuma sıcaklık 14-17 derece
banner931
Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, Perşembe ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.


Dairenin 30 Mart-05 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu tahmini raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22 - 25 ºC,  yarın ve Cuma ise 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günlerinde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı; diğer günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.