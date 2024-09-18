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Hafta sonuna kadar yer yer sağanak bekleniyor

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Hafta sonuna kadar yer yer sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hafta sonuna kadar yağmur beklendiğini bildirdi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, 19 – 25 Eylül tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava yarın az bulutlu doğu kesimler zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif  yağmurlu, Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Cumartesi ve pazar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde ise 28 – 31 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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