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Hafta sonu yer yer sis bekleniyor

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Hafta sonu yer yer sis bekleniyor
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında olacak. Hafta sonu sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Aralık tarihleri arasında bölge, periyodun ilk iki günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, cumartesi ve pazar günü sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
 
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