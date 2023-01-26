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Hafta sonu yağmur ve rüzgar bekleniyor.

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K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Raporuna göre hafta sonu yağmur bekleniyor.

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Hafta sonu yağmur ve rüzgar bekleniyor.
Genel durum bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı: genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 °c dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgâr: genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.

 
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