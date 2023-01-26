Hafta sonu yağmur ve rüzgar bekleniyor.

K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Raporuna göre hafta sonu yağmur bekleniyor.

Genel durum bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.En yüksek hava sıcaklığı: genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 °c dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgâr: genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi beklenmektedir.