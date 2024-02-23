Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava bulutlu olacak, pazartesi günü sabah sis, öğle ise yer yer yağmur bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre yarından 1 Mart tarihinde kadar en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, pazartesi günü güney ve doğu yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

