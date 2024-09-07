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Geçitkale’de 8 kg yağış kaydedildi

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Geçitkale’de 8 kg yağış kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Geçitkale’ye metrekarede 8 kg yağış düştüğünü kaydetti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 6 - 7 Eylül arası gerçekleşen yağışlarda, Geçitkale’de 8 kg/m², DÜÇ 3 kg/m², yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 
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