Geçitkale’de 8 kg yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte Geçitkale’ye metrekarede 8 kg yağış düştüğünü kaydetti.



Daireden yapılan açıklamaya göre, 6 - 7 Eylül arası gerçekleşen yağışlarda, Geçitkale’de 8 kg/m², DÜÇ 3 kg/m², yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

