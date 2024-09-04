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Esentepe’ye dün 18 kg yağış düştü

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Esentepe’ye dün 18 kg yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün en çok yağış Esentepe’de kaydedildi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar Esentepe’ye 18, Tatlısu’ya 9, Boğaz’a 4 ve Kantara’ya 1 kilogram yağış düştü.
Diğer yörelerde ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.
 
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