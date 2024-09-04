Esentepe’ye dün 18 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi verilerine göre dün en çok yağış Esentepe’de kaydedildi.



Daireden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar Esentepe’ye 18, Tatlısu’ya 9, Boğaz’a 4 ve Kantara’ya 1 kilogram yağış düştü.

Diğer yörelerde ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

