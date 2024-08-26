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Ercan’a dün 7 kg yağış düştü

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Ercan’a dün 7 kg yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi, Ercan’da dün metrekareye 7 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Bazı bölgelerde etkili olan sağanak, Ercan’a 7 kilogram yağış bırakırken, diğer yörelerde ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.
 
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