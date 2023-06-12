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En fazla yağış Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi

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En fazla yağış Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 6 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Karaoğlanoğlu 6 KG/M², Beylerbeyİ 4 KG/M², Boğaz 2 KG/M², Girne, Alayköy 1 KG/M²”
Diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 
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