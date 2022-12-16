En fazla yağış Kantara’ya düştü

Ülkede bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın 13 kilogramla Kantara’da kaydedildiği açıklandı.



Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında yörelerde metrekareye düşen yağış miktarlarını “Kantara 13, Alsancak 10, Beylerbeyi 7, Selvilitepe 4 kilogram” olarak açıkladı.



Yağmur düşen diğer yörelerde 0,1 ile 3 kilogram arasında yağış kaydedildiği belirtildi.



