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En fazla yağış Esentepe’de kaydedildi

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En fazla yağış Esentepe’de kaydedildi
 KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 15 kg ile Esentepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe 15 kg/m², Beylerbeyi 6 kg/m², Yeşilırmak 1 kg/m².

Diğer yörelerimizde yağış kaydedilmemiştir."
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