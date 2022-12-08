banner875
banner885
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
35 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
22 0
 
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
41 0
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
Girne’nin trafik işkencesi büyümeye devam ediyor
7 0
Fas tarih yazdı
Fas tarih yazdı
15 0
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
21 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
39 0
banner878
banner887

En fazla yağış Esentepe ve Kaleburnu’nda kaydedildi

banner898

banner825
En fazla yağış Esentepe ve Kaleburnu’nda kaydedildi
banner892
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Esentepe ve Kaleburnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe, Kaleburnu 12 kg/m², Zaferburnu 6 kg/m², Sipahi 5 kg/m², Lefkoşa 4 kg/m², Geçitkale 3 kg/m², Çayönü, Dipkarpaz 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
banner342
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.