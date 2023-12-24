En fazla yağış Dipkarpaz'da...

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamaya göre dün ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Dipkarpaz’da 10, Mehmetçik’te 6, Ziyamet’te 2, Esentepe, Yenierenköy, Kantara, Alsancak, Kaleburnu, Serdarlı ve Lefkoşa’da 1 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerdeyse metrekarede 0,1 ile 0,4 kilogram arası yağış kaydedildi.
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