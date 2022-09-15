En fazla yağış Çayırova’ya

Çayırova’da metrekareye 2 kg, Zafer Burnu’nda ise metrekareye 1 kg yağış kaydedildi.



Meteoroloji Dairesi’nin dünü kapsayan 24 saatlik raporuna göre, yağış alan diğer bölgelere ise 1 kg'ın altında yağmur düştü.