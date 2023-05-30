En çok yağışı metrekareye 40 kilogramla Balıkesir aldı

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün en çok yağışı metrekareye 40 kilogramla Balıkesir’in aldığını duyurdu.





Açıklamaya göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar Sipahi'de 34 kg, Kırıkkale ve Ercan'da 23 kg, Vadili'de 21 kg, Alevkaya'da 18 kg, Geçitkale'de 13 kg, Ziyamet'de 8 kg, Akdoğan'da 7 kg ve diğer yağış alan bölgelerde 0,4-5,0 kg yağış düştü.

