banner913
banner932
Girne Belediyesi işletmelerin kayıt altına alınması çalışması başlattı
Girne Belediyesi işletmelerin kayıt altına alınması çalışması başlattı
6 0
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
6 0
 
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
18 0
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
53 0
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
30 0
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
26 0
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
14 0
banner915

En çok yağış Serdarlı'da

banner953

banner825
En çok yağış Serdarlı'da
banner931
Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.


Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Serdarlı’da 21, Kırıkkale’de 18, Akdoğan’da 15, Geçitkale ve Beyarmudu’nda 4 kilogram yağış düştü.


Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 3 kg. arası yağış kaydedildi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.