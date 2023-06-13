En çok yağış Serdarlı'da

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.
Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Serdarlı’da 21, Kırıkkale’de 18, Akdoğan’da 15, Geçitkale ve Beyarmudu’nda 4 kilogram yağış düştü.
Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 3 kg. arası yağış kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.