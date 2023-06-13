En çok yağış Serdarlı'da

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.





Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Serdarlı’da 21, Kırıkkale’de 18, Akdoğan’da 15, Geçitkale ve Beyarmudu’nda 4 kilogram yağış düştü.





Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 0,1 ile 3 kg. arası yağış kaydedildi.

