banner875
banner815
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
8 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
17 0
 
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
15 0
29 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
7 0
Doğan nihayet
Doğan nihayet
29 0
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
63 0
banner878

En çok yağış Mesarya bölgesinde kaydedildi

banner476

banner825
En çok yağış Mesarya bölgesinde kaydedildi
 Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Mesarya bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Buna göre, Devlet Üretme Çiftliği 46 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Pile 36 kg/m², Lefkoşa, Dörtyol 35 kg/m², Ziyamet, Çayırova 32 kg/m², Beyarmudu 31 kg/m², Karaoğlanoğlu 29 kg/m², Bostancı 27 kg/m², Güzelyurt, Salamis 25 kg/m², diğer yörelerde ise 1- 24 kg/m² arası yağış ölçüldü. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.