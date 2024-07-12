banner913
banner932
En çok yağış Girne bölgesine düştü
En çok yağış Girne bölgesine düştü
7 0
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
Dujarric dünkü basın brifinginde Kıbrıs'la ilgili konuştu
6 0
 
Sokak ortasında rezalet!
Sokak ortasında rezalet!
16 0
‘Öğrenci’ye bakın!
‘Öğrenci’ye bakın!
33 0
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
SOS Kreş ve Anaokulu yıl sonu etkinliği yapıldı
33 0
Arıklı:
Arıklı: "Gazimağusa Limanı'nın, Türk devletlerinin bir üssü olmasını istiyoruz"
21 0
Alevkaya’ya 30 kilogram yağış düştü
Alevkaya’ya 30 kilogram yağış düştü
30 0
banner1032

En çok yağış Girne bölgesine düştü

banner1020

banner974
En çok yağış Girne bölgesine düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Girne bölgesine düştüğünü açıkladı.
 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Temmuz 08.00-08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:
 
“Girne:15 kg/m²; Boğaz:12 kg/m²; Gönyeli: 5 kg/m²; Yakın Doğu Üniversitesi:4 kg/m²; Lefkoşa:2 kg/m²; Alsancak:1 kg/m².”
 
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.