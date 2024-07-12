En çok yağış Girne bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Girne bölgesine düştüğünü açıkladı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Temmuz 08.00-08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“Girne:15 kg/m²; Boğaz:12 kg/m²; Gönyeli: 5 kg/m²; Yakın Doğu Üniversitesi:4 kg/m²; Lefkoşa:2 kg/m²; Alsancak:1 kg/m².”
Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.