En çok yağış Girne bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Girne bölgesine düştüğünü açıkladı.



Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-12 Temmuz 08.00-08.00 (L) arası gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:



“Girne:15 kg/m²; Boğaz:12 kg/m²; Gönyeli: 5 kg/m²; Yakın Doğu Üniversitesi:4 kg/m²; Lefkoşa:2 kg/m²; Alsancak:1 kg/m².”



Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

