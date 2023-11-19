En çok yağış Akıncılar’a düştü

Ülkede ve bölgede dün geceden beri etkili olan sağanak ve fırtınanın bugün de öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Denizlerde güney ve batı yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün de k

uzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu arada dün sabahtan bu sabaha kadar geçen sürede en fazla yağış 33 kg ile Akıncılar’a düştü.

Metrekareye Tatlısu’da 27 kg, Mağusa’ya 26 kg, Beyarmudu ve Akdoğan’a 24 kg, Gönendere’ye 23 kg, Salamis ve Çayönü’ne 22 kg, Ercan’a 18 kg, Kırıkkale’ye 17 kg, Kantara’ya 16 kg, Sipahi ve Yenierenköy 15 kg yağış düştü.

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 14

kg/m² arası yağış kaydedildi.