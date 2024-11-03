En çok yağış Akıncılar ve Esentepe’ye düştü

Meteoroloji Dairesi 24 saate en çok yağışın, Akıncılar ve Esentepe’ye düştüğünü belirtti.
Daire tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında yörelere göre kaydettiği yağış miktarları şöyle: Metrekareye Akıncılar 39, Esentepe 35, Devlet Üretim Çiftliği 28, Vadili 26, Dipkarpaz 22, Gönendere 21; Lefkoşa ve Değirmenlik 20; Kaleburnu, Balıkesir ve Zafer Burnu 18, Beylerbeyi ve Çayönü 17, Alevkaya ve Serdarlı 16, Taşkent ve Yakın Doğu Üniversitesi 14, Ercan 13, Yenierenköy 12; Girne, Gönyeli, Sandallar ve Sipahi 10 kilogram yağış aldı. Diğer yörelerde metrekareye 10 kilogramın altında yağış kaydedildi.
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