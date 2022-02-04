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Dolu fena bastırdı

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Ülkede dün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak, zor anlar yaşattı, özellikle trafikteki sürücüleri epeyce zorladı

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Dolu fena bastırdı

Murat ASLAN
Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur ve dolu etkili oldu.

Adanın gerek Güney gerekse Kuzey tarafında batıdan başlayarak doğuya doğru ilerleyen sağanak ve dolu yağışı bazı bölgelerde vatandaşları tedirgin ederken bazı bölgelerde ise su baskınlarına neden oldu.

Zaman zaman fındık büyüklüğünde dolunun yağdığı bazı bölgelerde özellikle ağaçlardaki meyveler zarar gördü.

Öte yandan Lefkoşa'da etkili olan yağmur her zaman olduğu gibi yine Sanayi Bölgesi'ni sular altında bıraktı.


Sanayi bölgesinde yağmur sonucu yine bildik görüntüler oluştu.
Yollar sokaklar suya gömüldü, sürücüler göl olan yolların içerisinde ilerlemek zorunda kaldı.
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