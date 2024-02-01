Denizlerde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı yapıldı

Gece yarısı başlayan fırtınamsı rüzgarın etkisini saat 15.00’a kadar sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade'de kuzey ve doğu yönlerden ‘8’ kuvvetinde ve ‘fırtına'’ şeklinde esmekte olan rüzgarın etkisini azaltarak periyot boyunca ‘'7' kuvvetinde ve ‘fırtınamsı' şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.