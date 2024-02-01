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Denizlerde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı yapıldı

Meteoroloji, bölge denizlerinden Taurus ve Crusade'de kuzey ve doğu yönlerden “fırtınamsı rüzgarın” etkili olacağı uyarısında bulundu.

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Denizlerde “fırtınamsı rüzgar” uyarısı yapıldı
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Gece yarısı başlayan fırtınamsı rüzgarın etkisini saat 15.00’a kadar sürdürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade'de kuzey ve doğu yönlerden ‘8’ kuvvetinde ve ‘fırtına'’ şeklinde esmekte olan rüzgarın etkisini azaltarak periyot boyunca ‘'7' kuvvetinde ve ‘fırtınamsı' şeklinde devam etmesi beklenmektedir” denildi.
 
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