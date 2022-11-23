Cumartesine kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın Cuma ve Cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.





Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde, Pazar gününden sonra havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Cuma ve Cumartesi günleri yer yer fırtınamsı esecek.