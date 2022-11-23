banner875
banner815
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
14 0
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
13 0
 
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
15 0
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
13 0
63 0
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
Yer altı suları üreticiyi zora sokuyor
15 0
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
Haspolat İlkokulu’nun ilk emeklisi Bacavuz
116 0
banner878

Cumartesine kadar yağmur bekleniyor

banner476

Meteoroloji Dairesi, yarın Cuma ve Cumartesi günü sağanak yağmur beklendiğini kaydetti.

banner825
Cumartesine kadar yağmur bekleniyor


Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde, Pazar gününden sonra havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.                    

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, Cuma ve Cumartesi günleri yer yer fırtınamsı esecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.