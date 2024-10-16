Cuma ve Cumartesi fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, zaman zaman da fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre, yarın yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor, hafta sonu ise hava az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, zaman zaman da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihleri arasındaki haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, cuma parçalı ve az bulutlu, hafta sonu az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesinden çarşambaya kadar ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 28-31 santigrat derece, diğer günlerde ise 24–27 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar; periyodun ilk günü kuzey ve batı yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

