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Bunaltıcı hava etkili olacak

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Bunaltıcı hava etkili olacak
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Ülke bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, 15-21 Ağustos tarihleri arasında hava, alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Havanın bir hafta boyunca açık ve az bulutlu olacağı kaydedilen açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 38– 41 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği belirtildi.
 
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