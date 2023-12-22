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Bir hafta boyunca yağmur yok

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Bir hafta boyunca yağmur yok
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Ülkede 2-3 gündür etkili olan yağışlı havanın yarından sonra bitmesi öngörülüyor. Hava, yarın yer yer sağanak yağmurlu, hafta boyunca ise açık ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ülke 23 – 29 Aralık tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu öğleden sonra az bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, hafta boyunca da açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden ikinci yarısı ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
 
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