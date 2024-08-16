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Bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek...

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Bir hafta boyunca sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek...
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Meteoroloji Dairesi, sıcak ve nemli havanın önümüzdeki günlerde de süreceğini, sıcaklığın 42 dereceye kadar yükseleceğini kaydetti.
Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava hafta boyu açık ve az bulutlu olacak.  
En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 39– 42 derece, sahillerde ise 34 – 37 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
 
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