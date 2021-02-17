Beşparmaklar beyaz giyindi

Ülkemizde dünden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava bugün de sürerken dağlık kesimler adeta beyaz gelinlik giydi.



Ülkemizde dünden itibaren etkili olan soğuk ve yağmurlu hava bugün de sürerken dağlık kesimler adeta beyaz gelinlik giydi. Günün ilk saatlerinden itibaren Beşparmak Dağları'nın yüksek yerlerine düşen kar birçok yerde kar sevinci yaşattı. Alevkayası'ndan itibaren Karpaz'ın Yedikonuk tepelerine kadar yer yer etkili olan kar yağışı bazı yolların da buzlanmasına neden oldu. Polisten yapılan uyarı şöyle: Sürücülerin Dikkatine Ziyamet - Kaplıca Anayolu 13 - 14 km'leri arasında kuzey sahil yolunda Yudi Dağı Büyükkonuk Karavan Alan Mevkiinde yoğun dolu yağışı nedeniyle YOLDA BUZLANMA meydana geldiğinden dolayı yolun Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arası trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Büyükkonuk- Balalan yolu uzerinden kontrollü olarak sağlanmaktadır.