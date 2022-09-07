Balıkesir’e 23, Geçitkale’ye 22 kilogram yağış düştü

Yağışların etkili olduğu ülkede dün Balıkesir’de metrekareye 23, Geçitkale’de 22 ve Ercan’da 20 kilogram yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 saatlik yağış raporunda, yağış alan bölgeler ve miktarlar şu şekilde verildi:
“Balıkesir 23 kg/m², Geçitkale 22 kg/m², Ercan 20 kg/m², Beyarmudu 15 kg/m², Çayönü 13 kg/m², Vadili ve Düç 11 kg/m², Salamis ve Dörtyol 7 kg/m², Kaleburnu ise 6 kg/m²”
Diğer bölgelerde ise metrekareye 0,1 ile 4 kilogram arası yağış kaydedildiği ifade edildi.
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