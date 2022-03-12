banner762
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
5 0
135 0
 
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
14 0
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
228 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
13 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
125 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
banner797
banner794

Baharda kar sürprizi

banner476

İlk cemrenin düştüğü, baharın geldiği ülkede ani bir soğuk bastırdı, önceki gece ve dünün ilk saatlerinde yüksek bölgelere kar yağdı

banner714
Baharda kar sürprizi

 
Kıbrıs, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altında. Dün yüksek bölgelere kar yağdı.
Soğuk hava, yaklaşık bir hafta - 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor. 
Soğuk havanın etkisiyle önceki gece ile dün sabah arasında Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.
Kar, yağmur, fırtına ve dolunun bir arada yaşandığı hava durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,  önceki gece başlayan fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Karın yerini sağanak geçişlerin alacağını söyleyen Buran, sağanak geçişlerinde olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.
Kuzeyden gelen (Türkiye) soğuk havanın 10 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Buran, buna bağlı olarak sıcaklıların da mevsim normallerinin 7-10 derece altında 10-13 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.
Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.