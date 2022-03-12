Baharda kar sürprizi

İlk cemrenin düştüğü, baharın geldiği ülkede ani bir soğuk bastırdı, önceki gece ve dünün ilk saatlerinde yüksek bölgelere kar yağdı

Kıbrıs, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altında. Dün yüksek bölgelere kar yağdı.Soğuk hava, yaklaşık bir hafta - 10 gün boyunca Kıbrıs’ı da etkisi altına alacak.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 10 derece altında 10-13 derece dolaylarında seyrediyor.Soğuk havanın etkisiyle önceki gece ile dün sabah arasında Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.Kar, yağmur, fırtına ve dolunun bir arada yaşandığı hava durumu ile ilgili soruları yanıtlayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, önceki gece başlayan fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyeceğini söyledi.Karın yerini sağanak geçişlerin alacağını söyleyen Buran, sağanak geçişlerinde olumsuzluk beklemediklerini ifade etti.Kuzeyden gelen (Türkiye) soğuk havanın 10 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Buran, buna bağlı olarak sıcaklıların da mevsim normallerinin 7-10 derece altında 10-13 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.