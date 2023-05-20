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6 gün boyunca yağmur bekleniyor

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6 gün boyunca yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, yarından perşembe gününe kadar havanın yağmurlu olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklığının ise 26 - 29 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
20 - 26 Mayıs tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı çok bulutlu zamanla yer yer yağmurlu; pazartesi günü parçalı çok bulutlu sabah saatleri yağmurlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu; salı günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; perşembe günü az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu ve cuma günü ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 ºC dolaylarında seyretmesi beklenirken; rüzgar, periyodun ilk günlerinde güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazartesi fırtına şeklinde esecek.
 
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