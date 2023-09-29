5 gün boyunca yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren 5 Ekim Perşembe gününe kadar yağmur öngörüldüğünü açıkladı.
Dairenin 6 Ekim’e kadar olan tahminlerine göre, 5 Ekim’e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde, iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında da 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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