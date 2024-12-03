Sn. Ünal Üstel, hükümetin başı olarak sizi son günlerde pek medyada göremiyoruz. İnşallah sağlığınız yerindedir. Bu arada 2024 yılının sonuna gelmemize karşın hükümetin birçok sözünü yerine getiremediği söyleniyor. Bunun sebebi nedir?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, devletin tüm imkanlarıyla özel gereksinimli bireylerin yanında olduğunu söylediniz. Ancak bunda yerel yönetimlerin katkısını da unutmamak gerek değil mi? Allah kolaylık versin…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, sizce Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliği başvurusunun olumlu sonuçlanma ihtimali var mı? Yoksa bu da Hristodulis’in halkına karşı şirin görünme hareketi mi dersiniz…

Sn. Mehmet Harmancı, başarılı bir organizasyonla Lefkoşa Maratonu’nu tamamladınız. Bu organizasyondan elde edilen gelir umarız çocuk onkolojisi servisine çok önemli bir katkı sağlayacaktır…

Sn. Nazım Akçaba, dün Bayrak Radyosu’nda katıldığınız ‘Tarım Gündemi’ isimli programda söyledikleriniz gerçekten de çok yerinde bir tespit. Zira üreticinin kazancının iki katı bir kazanç sağlayan aracılar olduğu sürece piyasa ucuzlamaz…

Sn. Ahmet Latif, bir web sitesi tarafından yapılan ankete göre halkın beğenisini kazanan belediye başkanları listesinde gerilerde olmanız sizin moralinizi bozmasın. Zira bu anket bizce çok yanlış yapılan bir anket…