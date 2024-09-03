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Ziynet Sali Merit Royal Dıamond’da Safiye Ayla’yı andı

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Ziynet Sali Merit Royal Dıamond’da Safiye Ayla’yı andı
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Ziynet Sali, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond Otel'de sahne aldı ve izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Oğuz Arel’in stylingini yaptığı, Mustafa Oral imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Sali, 6 modern dansçı ve bir oryantal dansçının eşlik ettiği gösterisiyle izleyenleri büyüledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutlamaya devam eden sanatçı, “Sonsuza kadar Atatürk gibi bir lider için şarkı söyleyebilirim. Atatürk’ün Safiye Ayla’sı olup, 'Fikrimin İnce Gülü'nü gözlerine bakarak okumak isterdim” sözleriyle büyük alkış aldı

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Etiketler; #Ziynet Sali #Merit Royal Diamond Otel
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