Yıllar sonra ilk kez

Yayınlandığı dönem tüm dünyanın büyük ilgi gösterdiği 'Baywatch' dizisinin yıldızı Pamela Anderson, geçtiğimiz yıllarda makyaj yapmayı bıraktığını açıklamıştı. 57 yaşındaki ünlü isim, yeni haliyle ilgili açıklamalar yaptı.,
Ünlü isim son olarak yaptığı bir dergiye yaptığı açıklamasından 2023'te makyajı bıraktıktan sonra yeni hayranlar kazandığını söyledi.
'İnsanlar artık beni sokakta durdurup, 'Biliyor musun, senden daha önce hiç hoşlanmazdım ama şimdi hoşlanıyorum.' diyen güzel, aynı zamanda 2023'te Paris Moda Haftası'nda makyajsız olmayı seçtiğinde başta "kimsenin bunu fark edeceğini düşünmediğini" belirtti.
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