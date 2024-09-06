Yılın düğününe büyük ilgi

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya evlendi

Uzun zamandır yaşadıkları ilişkiyle magazin gündemine konu olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çift, nikâh masasına oturdu.

Gelin ve damat düğün töreninin yapılacağı Esma Sultan Yalısı'na tekne ile geldi.

Çiçeği burnunda gelin Gelin Ayça Çağla Altunkaya, gelinliği ile göz kamaştırdı.

Nikahta Ayça Çağla Altunkaya tül detaylı sade şık bir gelinlik tercih ederken Acun Ilıcalı da siyah damatlık giydi.

Atunkaya nikah sonrası organize ettikleri partide de süper mini peri kızı işlemeli gelinliğiyle göz kamaştırdı.

Dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğin fiyatı 87 bin 200 TL.

Acun Ilıcalı ise damatlığın ardından yıllardır vazgeçemediği siyah tişörtlerinden giydi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI

Çiftin düğününe Jose Mourinho, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Sergen Yalçın, Ali Tarhan, Emre Belözoğlu, Demet Akalın, Okan Kurt, Zuhal Topal, Korhan Saygıner, Ebru Gündeş, Murat Özdemir, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Arda Turan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil, Amine Gülşe, Nusret Gökçe ve İbrahim-Nurdan Büyükak gibi birçok ünlü isim katıldı.

ALİ KOÇ VE GELİNİN DİYALOGU DİKKAT ÇEKTİ

Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Altunkaya, partide Acun Ilıcalı ile sahnede konuşma yaparak sevenlerine teşekkür etti. Altunkaya'nın konuşmasını yetersiz bulan Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi. Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi. Araya giren Acun Ilıcalı da "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü. Düğünde Ali Koç ile gelin arasında geçen diyalog da sosyal medyaya damga vurdu.

"LÜTFEN, SOSYAL MEDYA OLMASIN"

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Tamamen siyah bir tema seçilen davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

ALTUNKAYA KİMDİR?

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.

Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile dördüncü evliliğini yaptı.



