Yavuz Bingöl’den müzik ziyafeti

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne alan Türkiye’nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl, dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşatarak unutulmaz bir gece sundu

Girne’nin gözde hotel & casinolarından Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da geçtiğimiz cumartesi akşamı eğlence ve duygu dolu saatler bir arada yaşandı.Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne alan Türkiye’nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşattı.“Ağlama” şarkısı ile sahneye çıkan sevilen sanatçı Yavuz Bingöl gece boyunca anonim türküleri ile Les Ambassadeurs misafirlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.Yöresel şarkılar da seslendiren Yavuz Bingöl ‘Turnalar’ ve ‘Sarı Gelin’ gibi şarkılar ile seyircilere muhteşem bir gece sundu.