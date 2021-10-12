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Yavuz Bingöl’den müzik ziyafeti

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Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne alan Türkiye’nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl, dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşatarak unutulmaz bir gece sundu

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Yavuz Bingöl’den müzik ziyafeti
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Girne’nin gözde hotel & casinolarından Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da geçtiğimiz cumartesi akşamı eğlence ve duygu dolu saatler bir arada yaşandı.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sahne alan Türkiye’nin sevilen türkücülerinden Yavuz Bingöl dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşattı.  

“Ağlama” şarkısı ile sahneye çıkan sevilen sanatçı Yavuz Bingöl gece boyunca  anonim türküleri ile Les Ambassadeurs misafirlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.

Yöresel şarkılar da seslendiren Yavuz Bingöl ‘Turnalar’ ve ‘Sarı Gelin’ gibi şarkılar ile seyircilere muhteşem bir gece sundu.
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