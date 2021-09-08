Yavuz Bingöl ile duygu dolu gece

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sevenleriyle buluşan Yavuz Bingöl “gece boyunca anonim türküleri ile otel misafirlerine duygulu saatler yaşattı

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne alan sevilen sanatçı Yavuz Bingöl dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşattı.Kendisini dinlemeye gelen misafirlere güzel bir gece yaşatan Yavuz Bingöl “Ağlama” şarkısı ile sahneye çıkarken, gece boyunca anonim türküleri ile Les Ambassadeurs misafirlerini duygulandırdı.Yöresel şarkılar da seslendiren Yavuz Bingöl ‘Mihriba’n, “Nina Nay”, “Bu Gala Daşlı Gala” gibi şarkılar ile kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece sundu.