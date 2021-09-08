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Yavuz Bingöl ile duygu dolu gece

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Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da sevenleriyle buluşan Yavuz Bingöl “gece boyunca anonim türküleri ile otel misafirlerine duygulu saatler yaşattı

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Yavuz Bingöl ile duygu dolu gece
 
Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne alan sevilen sanatçı Yavuz Bingöl dinleyicilerini hem eğlendirdi hem de duygu dolu anlar yaşattı.  



Kendisini dinlemeye gelen misafirlere güzel bir gece yaşatan Yavuz Bingöl “Ağlama” şarkısı  ile sahneye  çıkarken, gece boyunca  anonim türküleri ile Les Ambassadeurs misafirlerini duygulandırdı.



Yöresel şarkılar da seslendiren Yavuz Bingöl  ‘Mihriba’n,  “Nina Nay”, “Bu Gala Daşlı Gala”  gibi şarkılar ile kendisini dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece sundu.






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