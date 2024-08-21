Yalı Çapkını ekibini buluşturan düğün

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çifti, mutlu günlerinde Yalı Çapkını ekibi de yalnız bırakmadı





Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna Şanlı karakterini canlandıran Beril Pozam ile Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı nikah masasına oturdu.

Aşkları dizi setinde başlayan ünlü çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğünden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Yalı Çapkını ekibi de arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını dizinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları kıydı.

Polatoğlulları, ünlü çift ve rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ile Taro Emir Tekin'le pozunu "Er kişi Ersin'e Beril'imi verdim gitti" diyerek paylaştı.

