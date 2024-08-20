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Wanda Nara’dan dudak dudağa poz

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, resmi sosyal medya hesabından başka bir erkekle dudak dudağa olduğu anları paylaştı, ardından eski eşi Maxi Lopez ile birlikte story paylaştı

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Wanda Nara’dan dudak dudağa poz
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliklerinde yaşanan ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
WANDA NARA'DAN DUDAK DUDAĞA POZ
Bir süredir yaşantılarını ayrı devam ettiren çiftin kısa süre içinde tamamen ayrılması bekleniyor. Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Wanda Nara, Instagram hesabından başka biriyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile dudak dudağa poz verdi. O anlar kısa sürede viral oldu.
Öte yandan Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile birlikte story paylaştı.
ICARDI'Yİ KISKANDIRACAK PAYLAŞIM
Sosyal medyada gündeme oturan fotoğrafın ardından Wanda'nın Icardi'ye gönderme yapmak için böyle bir paylaşım yaptığı yorumları çıktı.
 
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