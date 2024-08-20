Volkan Demirel’in üçüncü çocuk heyecanı

Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddia edilen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti.

Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı. Demirel "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Zeynep Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çift üçüncü kez anne-baba olacaklarını duyurdu.

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel'den hamilelik pozu geldi.

Karnının belirginleşmeye başlayan Zeynep Sever Demirel, paylaşımına "Fırında bir şey pişiyor" notunu düştü.

