Victoria Beckham göz kamaştırdı

50 yaşındaki Victoria Beckham, yeni parfümü için çekilen fotoğraflarda cesur kıyafetiyle dikkat çekti

50 yaşındaki ünlü tasarımcı Victoria Beckham, 21:50 Rêverie adlı yeni kokusunun lansmanı için ıslak görünümlü bir vücut kıyafetiyle kumların üzerine uzanmış halde poz verdi.

Bu parfüm, dört çocuk annesi Victoria'nın özel anılarını canlandıran en son ürünü.

Victoria, 2001 yılında eşi David ile Bali'de yaşadığı romantik bir akşam yemeği anısını parfümüne yansıtmaya çalıştığını söylüyor.

Bu arada, David ve Victoria Beckham çifti Miami'de 60 milyon pound (yaklaşık 80 milyon dolar) değerinde muhteşem yeni bir malikane satın aldı.

14.270 metrekarelik mülk, Florida'daki Biscayne Körfezi'ne bakıyor.

Real Deal'in haberine göre, Beckham çifti Miami Beach'te yeni inşa edilen dokuz yatak odalı bu malikanenin sahibi oldu.