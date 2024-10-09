banner913
banner932
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
15 0
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
“Siyasi tarihimizin utanç sayfaları yazılıyor”
21 0
 
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı
34 0
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
Orman Dairesi'nde sahte vardiya skandalı
32 0
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
Cumhurbaşkanı Tatar programını iptal ederek yurda dönüyor
56 0
Otomobil parçaları kül oldu
Otomobil parçaları kül oldu
96 0
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
29 0
banner1032

Victoria Beckham göz kamaştırdı

banner1020

50 yaşındaki Victoria Beckham, yeni parfümü için çekilen fotoğraflarda cesur kıyafetiyle dikkat çekti

banner1045
Victoria Beckham göz kamaştırdı
banner971

50 yaşındaki ünlü tasarımcı Victoria Beckham, 21:50 Rêverie adlı yeni kokusunun lansmanı için ıslak görünümlü bir vücut kıyafetiyle kumların üzerine uzanmış halde poz verdi.

Bu parfüm, dört çocuk annesi Victoria'nın özel anılarını canlandıran en son ürünü.

Victoria, 2001 yılında eşi David ile Bali'de yaşadığı romantik bir akşam yemeği anısını parfümüne yansıtmaya çalıştığını söylüyor.

Bu arada, David ve Victoria Beckham çifti Miami'de 60 milyon pound (yaklaşık 80 milyon dolar) değerinde muhteşem yeni bir malikane satın aldı.

14.270 metrekarelik mülk, Florida'daki Biscayne Körfezi'ne bakıyor.

Real Deal'in haberine göre, Beckham çifti Miami Beach'te yeni inşa edilen dokuz yatak odalı bu malikanenin sahibi oldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.