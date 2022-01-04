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Unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşandı

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Les Ambassadeurs Hotel Casino’da bu yılbaşı Serkan Kaya fırtınası esti

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Unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşandı
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Les Ambassadeurs Otel misafirleri yeni yıla Türkiye’nin sevilen sanatçısı Serkan Kaya konseri ile girdi.


Ünlü sanatçı Serkan Kaya, yılbaşı gecesi için Les Ambassadeurs Hotel Casino’yu seçti.


Sevilen sanatçı, muhteşem sahne performansı ve eğlenceli şarkıları ile Les Ambassadeurs Hotel Casino’da misafirleri coşturdu.


Konsere yoğun ilgi gösteren Serkan Kaya hayranları her bir şarkıya eşlik ederken, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşandı.


2022’in ilk saatlerinde sahneye çıkan ünlü oryantal Didem ise kıvrak danslarıyla büyük beğeni topladı.


Casino içerisinde CEO Tuncay Fidan yeni yıl pastasını keserek tüm konukların yeni yılını kutlarken, otelin iki başarılı ismi casino halkla ilişkiler müdürü Ozan Topcuoğlu ve yardımcısı İlayda Elmas da gecenin kusursuz geçmesini sağlayan isimler oldu.
 
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