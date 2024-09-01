Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba hayatını kaybetti

Bir süredir ileri seviye astım hastalığıyla mücadele eden ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki sanatçı bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olmuştu

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde yaşamını yitirdi.

AHU TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ

Astım hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

"POLİSE KIZI ANJELİK HABER VERMİŞ"

Gazeteci Hakan Solaker yaaptığı açıklamada, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğunu, polise de kendisinin haber verdiğini söyledi. Solaker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş.

ASTIM HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Türkiye saati ile sabah sekiz ile sekiz buçuk saatlerinde öldüğü söyleniyor. Polisler yeni gelmiş evdeler yeni bilgiler geldikçe yazacağım. Neden ve nasıl öldüğü bilinmiyor ama bir süre önce trafik kazası geçirdiğini ve ameliyat olduğunu uzun süre hastanede tedavi olduğunu biliyoruz. Ayrıca ciddi astım hastası ve bu kaza sonrası çok zor anlar yaşıyordu."