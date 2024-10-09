Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da Grand Sapphire Blu'ya yatırım yaptı

NorthernLAND'ın ülkemizdeki önemli projelerinden Grand Sapphire Blu tanınmış isimleri adamıza topluyor.

En üst düzeyde konfor, lüks ve kaliteli yaşam için tasarlanan Grand Sapphire Blu'nun en yeni alıcılarından biri de Türkiye'nin ünlü şarkıcısı Derya Uluğ ve sevgilisi Asil Gök oldu.



Derya Uluğ ve sevgilisi aranjör Asil Gök, Grand Sapphire Blu projesinden ev satın alarak Kıbrıs'a yatırım yaptı.

"7 yıldızlı bir yaşama ortak oluyoruz" diyen tanınmış isimler, Kuzey Kıbrıs'ta ayrıcalıklı bir yaşam için bu tercihi yaptıklarını, böylesi bir yatırımdan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.



NorthernLAND Reklam ve Pazarlama Direktörü Feriha Yiğittürk de Grand Sapphire Blu projesine dünyanın dört bir yanından özel bir ilgi olduğunu söyleyerek, özellikle sinema, sanat, bilim ve iş dünyasından önemli isimlerin adaya yatırım yapmasından gurur duyduklarını ifade etti.



"İskele'deki projemizde, altın kumların ve mavinin mükemmel tonları, Kuzey Kıbrıs kıyılarının muhteşem manzarası ile buluşuyor" diyen Yiğittürk, Türkiye'nin önemli isimleri Derya Uluğ ve Asil Gök'ün de kendilerine katılmasından mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.



GRAND SAPPHIRE BLU'DA 7 YILDIZLI OLANAKLAR VE TESİSLER



Grand Sapphire Blu, 7 yıldızlı yaşam için en yeni teknoloji ve çağdaş mimarisi ile dikkat çekiyor. Proje içerisinde 5 yıldızlı otel ve Kumarhane, süpermarket, Çocuk Kulübü, 4 bin metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana yer alıyor. Grand Sapphire Blu ayrıca çok amaçlı spor alanları, açık hava sineması, su parkı, organik spası, evcil hayvan parkı, yürüyüş yolları, açık kapalı otoparkları, balo ve konferans salonları ile de dikkat çekiyor.