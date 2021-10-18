Ülkemizin genç sanatçıları parlıyor

Ülkemizin genç seslerinden Hüseyin Gündüz, genç yaşta adım attığı müzik hayatında kısa sürede başarılı projelerle adından söz ettirmeye başladı.

Hüseyin Gündüz'ün geçtiğimiz hafta tüm müzik platformlarından yayına giren “Yan” isimli teklisi güzel ve olumlu yorumlar alıyor. Gündüz, sahne çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Söz ve müziği Emre Pehlivan’a ait olan Yan şarkısının kamera arkasında da yine Pehlivan’ın imzası var. Re-Chord Cyrus markası altından müzikseverlerle buluşan şarkı oldukça beğeni alarak, kısa sürede dinleyenlerin favori şarkıları arasında yerini aldı.

Hüseyin Gündüz'ün çıkamış olduğu teklisi 'Yan'ı dünlemek için aşağıdaki linke tıklayın

https://www.youtube.com/watch?v=UQqzG6560rE



