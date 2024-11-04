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The Roof Garden Restaurant & Lounge Bar, Merit Royal’de Kapılarını Açtı

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The Roof Garden Restaurant & Lounge Bar, Merit Royal’de Kapılarını Açtı
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Seçkin davetlilerin katılımıyla geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal Otel’de kapılarını açan The Roof Garden Restaurant & Lounge Bar, adanın en prestijli mekânları arasında 1. sıraya yerleşti. Hafızalardan silinmeyecek bir geceye dönüşen açılış etkinliğinde, The Roof Garden’ın menüsündeki en özel yemekleri ve kokteylleri tadan misafirler, ünlü DJ ve perküsyonist TAI’nin açılışa özel setleri ile keyifli saatler geçirdi.
 
Kaliteli hizmet anlayışı ile fark yaratan Merit Royal Otel çatısı altında a la carte restoran ve lounge bar olarak hizmete açılan The Roof Garden;  uçsuz maviliklere uzanan ve yeşille bütünleşen teras alanı, uzman şeflerin dünya mutfaklarından yorumladığı özgün lezzetleri ve imza kokteylleri ile konuklarına eşsiz bir deneyim sundu.
 
Her detayı incelikle tasarlanmış benzersiz mimarisi ve modern dekorasyonu ile göz kamaştıran The Roof Garden, fine dining konseptini büyüleyici bir atmosferde sunuyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 16.00 ile 00.00 saatleri arasında konuklarını ağırlayacak olan The Roof Garden, Cuma ve Cumartesi geceleri DJ performansları ile eğlence hayatında da adından söz ettirecek.

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