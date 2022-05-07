Tatilcilerin gözdesi Les Ambassaduers oldu

Les Ambassaduers Hotel’de bayram coşkusu bir başka yaşandı.
Gerek Türkiye’den ülkemize tatile gelen turistlerin gerekse yerli vatandaşların en fazla rağbet gösterdiği otellerin başında Les Ambassaduers geldi.
Ramazan Bayramı’nın birinci gecesi Ebru Yaşar, ikinci gecesi ise Yavuz Bingöl’ün sahne aldığı Les Ambassaduers Hotel’de konuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.
Bayram süresince yüzde yüz doluluğa ulaşan Les Ambassaduers Hotel, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü ekibiyle misafirlerinden bir kez daha takdir topladı.
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