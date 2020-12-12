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Taşkınköylü Gommalar buluştu

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Çocukluk ve gençlik yıllarını Taşkınköy'de geçiren Taşkınköylüler geleneksel Taşkınköy Gommaları Buluşma Gecesinde bir araya geldi.

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Taşkınköylü Gommalar buluştu
Ahmet Ersöz tarafından uzun yıllardır organize edilen buluşma korona virüs tehdidi nedeniyle bu sene daha az katılımlı yapıldı.
Taşkınköy Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirilen gecede bugün 40'lı yaşlara gelen dostlar, eski günler yad ederek anıları tazelediler.


Taşkınköy Gommalar gecesinde, her zaman olduğu gibi sahneye çıkan Taşkınköylü sanatçı Aytac Kalender arabesk şarkılarla geceye katılanlar coşturdu.


Gecenin başında açılış konuşması yapan organizatör Ahmet Ersöz, korona virüs nedeniyle katılım sayısını sınırlı tutmak zorunda kaldığını ifade ederek, bir an önce korona virüsten kurtulup eskisi gibi geniş katılımlı organizasyon yapmayı dilediğini söyledi.

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