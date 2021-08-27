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Tarkan: Geç oldu, temiz oldu

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Tarkan: Geç oldu, temiz oldu
Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla corona aşısı olduğunu duyurdu. Megastar paylaşımında, “Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım” dedi.

İTİRAFTA BULUNDU

Öte yandan Tarkan, aşıyla ilgili bir de itirafta bulundu. Aşıyla ilgili soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Tarkan, şu ifadeleri kullandı;

*Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor.

*Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle.
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